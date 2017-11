Weihnachtsmarkt in Santa Ponça feiert Zehnjähriges

Was 2007 mit nur wenigen Ausstellern begann, hat sich in den vergangenen zehn Jahren zum größten deutschen Weihnachtsmarkt der Insel entwickelt: Auch in diesem Jahr wird er vom 25. November bis zum 17. Dezember wieder Tausende Besucher auf den Festplatz im Industriegebiet Son Bugadelles in Santa Ponça locken.

Dieses Jahr gibt es wieder bekannte Highlights, wie den alle zwei Wochen stattfindenden Baby-Basar sowie den Besuch vom Nikolaus am 6. Dezember. Auch für Erwachsene stehen Überraschungen auf dem Programm: So sind weihnachtliche Motto-Partys und Auftritte von brasilianischen Sambagruppen geplant. Es sind nur noch wenige Standflächen zu haben. Bitte melden bei Holger Becker, Tel. 661-534038.