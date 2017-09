Eine ziemlich nasse Angelegenheit

Es war wieder das erwartet feucht-fröhliche Spektakel, wenngleich sich feucht-fröhlich nicht unbedingt auf Alkohol bezieht. In Palmas Parc de la Mar gingen die Canamunt und die Canavall aufeinander los. Hunderte Teilnehmer beschossen sich mit Wasserpistolen, die eine Gruppe trug gelbe, die andere rote T-Shirts. Gefragt war außerdem eine möglichst originelle Kopfbedeckung.

Die spaßige Wasserschlacht wurde zum dritten Mal organisiert und geht auf eine historische Fehde aus dem 16. oder 17. Jahrhundert zurück. Damals kämpften zwei verfeindete Familienclans gegeneinander, was natürlich in der Realität nicht so fröhlich war