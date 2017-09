Pferdetherapeutin für Vox im Mallorca-Einsatz

"Gloria – verrückt nach Pferden" heißt eine auf Mallorca gedrehte Mini-Serie, die in den kommenden drei Wochen bei "Hundkatzemaus" auf Vox zu sehen ist. Das Tiermagazin wird immer samstags um 18 Uhr ausgestrahlt.

Im Mai war das Kamerateam auf der Insel mit Pferdetherapeutin Gloria Rückert unterwegs. Die Expertin wollte "Problemfällen" helfen. Was sie bei ihrem Mallorca-Einsatz erlebt hat, zeigt Vox am 2., 9. und 16. September.

Dass man für "Hundkatzemaus" nach Mallorca kam war keine Besonderheit. Schon häufiger wurde auf der Insel gedreht, was der Quote zugute kam. Gerald Krakauer, Chef der "HUndkatzemaus"-Produktionsfirma: "Man guckt gerne das an, wo man gerne wäre."

"Hundkatzemaus" ist ein erfolgreicher Dauerbrenner im deutschen TV. In über 15 Jahren gab es schon mehr als 500 Folgen.