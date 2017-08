TV-Tipp: Die Rente und ein Alterssitz auf Mallorca

Soziale Gerechtigkeit ist eines der wichtigsten Schlagworte im Bundestagswahlkampf. Doch welchen Stellenwert hat das Thema Rente? Wie geht es den deutschen Rentnern heute, und wie den Rentnern der Zukunft? Die Story-Autoren Marko Rösseler und Jörg Laaks sind auf die Suche nach Antworten gegangen. Für ihre Reportage "Was wird aus meiner Rente?", die am Mittwoch, 30. August, um 22.10 Uhr im WDR-Programm läuft, trafen die Journalisten unter anderem Rentner, die die Sonne Mallorcas genießen. Aber auch solche, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Schon bald könnte jeder fünfte Rentner von Altersarmut bedroht sein - so warnen Studien.

Braun gebrannt und gut gelaunt blickt das alte Paar in den mallorquinischen Sonnenuntergang. 5000 Euro Rente haben Ruth und Hans E. monatlich zur Verfügung. "Wir haben uns das aber auch redlich verdient", sagen sie. Doch: Ihre Seniorenresidenz der Luxusklasse wird von Jahr zu Jahr leerer, denn immer weniger Rentner verfügen über ein derart üppiges Einkommen.

Tatsächlich muss eine zunehmende Anzahl von Senioren längst auf jeden Euro schauen. "Ich kann mir keinen Urlaub leisten", klagt zum Beispiel eine 65-jährige Rentnerin aus Mettmann, die zwar 50 Jahre in die gesetzliche Versicherung eingezahlt hat, aber trotzdem nur 900 Euro herausbekommt.