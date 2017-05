Mit dem Bollerwagen am Ballermann – Vatertag auf Mallorca

Man kennt es aus Deutschland: Männer aller Altersklassen ziehen an Christi Himmelfahrt, dem "Vatertag", mit dem Bollerwagen durch die Lande, trinken Bier und "lassen den lieben Gott einen guten Mann sein". Natürlich hat es diese "Tradition" längst auch nach Mallorca geschafft. Und so feierten am Donnerstag auf an der Partymeile Playa de Palma, im Volksmund "Ballermann" genannt, etliche Männergruppen ihren Tag.

Gut gefüllt trotz Vorsaison waren dank der vielen Vatertagsausflügler vor allem die Balnearios sechs bis acht. Die meisten deutschen Freunde des Gerstensafts zieht es offenbar immer noch am liebsten an den "Sechser", obwohl dieser sein Ballermann-Image längst abgelegt hat und seit diesem Sommer "Beach Club Six" heißt.

Eine besonders mutige Gruppe, mit der MM sprach, hat es sich zur Aufgabe gemacht, an jedem der 15 Balnearios halt zu machen und zu trinken, "ohne dass am Ende einer fehlt!" Die Stimmung war bis zum Nachmittag meist friedlich und gut, auch wenn viele Väter und die, die es noch werden wollen, bereits einen ordentlichen Alkoholpegel hatten. Nicht besonders förderlich bei der Vorbeugung des Katers dürfte die Tatsache sein, dass die Sonne am Donnerstagmittag besonders heiß vom Himmel schien. Das Thermometer kratzte an der 30-Grad-Marke. (cze)