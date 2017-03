Severino will mit neuen Liedern durchstarten

"Die Stimme hat mich sofort umgehauen. Er ist ein grandioser Sänger", lautet das Urteil von Willi Meyer. Der bei Llucmajor lebende Musikproduzent und Severino Seeger haben sich in den vergangenen Tagen beschnuppert. Vielleicht wird daraus eine Zusammenarbeit. "Wir sind nicht unter Zeitdruck. Ich will etwas machen, das Hand und Fuß hat", meint Severino, der 2015 als Sieger der zwölften Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) in die TV-Geschichte eingegangen ist. Durchstarten konnte er damals aber nicht. Denn nach seinem Sieg machte Severino fast nur noch Schlagzeilen durch einen Prozess und wurde zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt.

Er war Mitglied einer Bande, die Senioren um hohe Geldbeträge betrogen hatte. Heute geht der 30-Jährige, der sowohl von RTL als auch von Dieter Bohlen fallengelassen wurde, seine 500.000 Euro Siegprämie aber behalten durfte, offen mit seiner Vergangenheit um. Ihm ist klar, dass er das, was passiert ist, nicht ungeschehen machen kann. "Ich habe aus meiner Verfehlung gelernt. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß aber auch, was mich in diese Situation getrieben hat." 25.000 ergaunerte Euro musste er an die Senioren zurückzahlen. Severino legte 75.000 Euro freiwillig drauf und beglich somit den Gesamtschaden. "Ich habe mich bei allen meinen Opfern persönlich entschuldigt, da wo es mir gewährt wurde. Mehr Wiedergutmachung kann man nicht leisten, mehr kann ich nicht tun."

Wie alles genau gelaufen ist, soll man bald nachlesen können. Denn Severino, der sich inzwischen auch für die Wiedereingliederung von Straftätern in die Gesellschaft engagiert, will zusammen mit Autorin Katja Schneidt ein Buch über sein Leben schreiben. "Das wird voraussichtlich im Frühjahr erscheinen."

Nach dem ereignisreichen Jahr 2015 hat der Sänger in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres einen Gang zurückgeschaltet. Er wollte sich seiner kleinen Familie widmen. Ehefrau Rea brachte vor zwei Jahren Töchterchen Mia zur Welt. "Ich habe mir den Weg in die Öffentlichkeit ausgesucht. Aber ich habe auch eine Familie gegründet. Das darf nicht hintenanstehen." Rea und Mia waren mit nach Mallorca gekommen. Und vielleicht sieht die Insel das Trio bald wieder. "Ich kann das nicht erklären, aber ich fühle mich hier wirklich richtig wohl. Ich könnte mir vorstellen, auf die Insel zu ziehen."

Zunächst aber soll es musikalisch vorangehen. In welche Richtung, das steht noch nicht fest. Ebenso wenig, ob Severino künftig deutsch oder englisch singen wird. "Ich will etwas machen, das mir gefällt. Schlager kann ich im Moment aber definitiv ausschließen."

Der Inseltrip wurde übrigens nicht nur unter musikalischen Gesichtspunkten geplant. Der DSDS-Gewinner hatte auch einen Termin bei dem auf Mallorca lebenden Hypnotiseur "Pharo" Martin Bolze. Denn er will abspecken. "Ich fresse zu gern. Wenn ich McDonald's sehe, bekomme ich Hunger. Sogar beim Essen entwickle ich noch Hunger. Kannst du dir das vorstellen?" Und weiter: "Ich muss meinen Appetit ein bisschen zügeln und hoffe, dass Pharo in meinem Unterbewusstsein einen Schalter umlegen kann." Severino ist 187 Zentimeter groß. Wie viel wiegt er? "Ich weiß es nicht. Wenn ich auf die Waage gehe, dann steht da immer nur ,Fortsetzung folgt' ..."

