Diese Sitze fliegen leider nicht nach Mallorca

Eurowings, einer der Hauptpfeiler der Luftbrücke zwischen Mallorca und Deutschland, hat als erster Low Cost Carrier eine Business Class eingeführt — allerdings nur auf der Langstrecke. Die Originalsitze für diesen VIP-Bereich wurden von der Lufthansa-Tochter erstmals offiziell auf der noch bis zum Sonntag dauernden Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin präsentiert.

Die stoffbezogenen Sitze in grauer Farbe lassen sich ausfahren und in eine waagerechte Liegezone verwandeln. Diese Passagierplätze sollen das erste Mal am 28. April zum Einsatz auf Langstrecken Richtung Amerika kommen.

Das heißt im Klartext: Bei den Flügen von und nach Mallorca wird ein Kurznickerchen in der Horizontalen auch in Zukunft nicht möglich sein. Aber selbst auf der Mittelstrecke gibt es bei Eurowings eine Art Mini-Business Class: Gegen Aufpreis bleibt in den ersten Dreierreihen der Flugzeuge der Mittelsitz frei, sagte eine Sprecherin. (as)