Air Europa begrüßt erste 787-9 in der Flotte

Am Flughafen Palma ist am Montagvormittag das erste Flugzeug vom Typ Boeing 787-9 "Dreamliner" in der Flotte der mallorquinischen Fluggesellschaft Air Europa begrüßt worden. Der Sonderflug aus Madrid landete um 12.10 Uhr auf der Insel und wurde von der Airport-Feuerwehr mit einer Wasserfontäne willkommen geheißen. Die Maschine ist nach dem Besitzer der Airline, Juan José Hidalgo, benannt.

Air Europa, mit Sitz in Llucmajor, hat bereits acht Dreamliner-Jets vom Typ 787-8 in ihrem Besitz. Von der gestreckten Version 787-9 hat die Airline 15 Exemplare bestellt, die allesamt in den kommenden Jahren die blau-weiße Bemalung erhalten sollen.

Air Europa bedient von ihrem Drehkreuz Madrid-Barajas aus überwiegend innerspanische Routen sowie zahlreiche Verbindungen nach Nord- und vor allem nach Südamerika. Die Dreamliner kommen auf den Verbindungen nach Barcelona, Gran Canaria, Miami, Bogotá, Buenos Aires, Santo Domingo, Havanna, Tel Aviv, Lima und Sao Paulo zum Einsatz. (cze)