Razzia gegen Produktfälscher auf Mallorca.

Die Lokalpolizei und die Guardia Civil auf Mallorca sind am Mittwoch massiv gegen Produktfälscher vorgegangen. Die Aktion fand an der Playa de Palma statt und richtete sich in erster Linie gegen asiatische Geschäfte in erster Meereslinie.

Der Augenmerk galt insbesondere gefälschten Fußballtrikots, Markenbekleidung, Handtaschen, Gürteln und Accessoires. Die fragwürdige Ware wurde zum Teil beschlagnahmt, zum Teil auch nur in den Läden eingelagert und versiegelt. Experten der Polizei werden die Musterstücke unter die Lupe nehmen und klären, ob es sich tatsächlich um Markenfälschungen handelt.

Diverse Touristen wollten trotz der Polizeipräsenz einkaufen und mussten erst darauf hingewiesen werden, dass sie gefälligst bis zum Ende der Razzia zu warten hatten. (mic)