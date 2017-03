Mit Norwegian von Mallorca nach München

Die Low-Cost-Airline Norwegian wird Palma de Mallorca von Juni an mit München verbinden. Das hat die norwegische Fluggesellschaft am Dienstag bekannt gegeben.

Ab dem 8. Juni geht es viermal pro Woche von Palma nach München und zurück. Die Verkehrstage sind Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Gestartet wird jeweils um 7.25 Uhr in Palma, Landung in München um 9.40 Uhr. In München hebt der Flieger dann um 10.20 Uhr ab und setzt um 12.40 Uhr wieder in Palma auf.

Zum Beginn der neuen Verbindung verkauft Norwegian Tickets ab 59,90 Eur pro Strecke.

Ab Palma bietet Norwegian damit Verbindungen zu 15 europäischen Flughäfern an. Die München-Connection ist die dritte neue Verbindung mit Deutschland. Schon bekannt war, dass es von Palma auch nach Hannover (ab dem 10. Juni, mittwochs und samstags) und nach Düsseldorf (ab dem 8. Juni. täglich außer samstags) geht.