So wollen Taxi- und Zugfahrer am Wochenende streiken

Am besten mit dem Auto oder dem Bus bewegt man sich am Montag, 6. März, fort. An diesem Tag wollen sowohl die Taxifahrer als auch die Zugführer des Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) streiken.

Die Zugführer haben bereits in den vergangenen Wochen mehrmals die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft findet keine Einigung mit der Balearen-Regierung über bestimmte Konditionen. So fordern sie, mehr Personal einzustellen. Der Streik beginnt in der Nacht von Sonntag, 5., auf Montag, 6. März, um Mitternacht und dauert 24 Stunden. Am Samstag, 4. März, treten die Lokführer bereits am Vormittag in den Ausstand. Weitere Streiks sollen im März (14., 16., 22., 27. und 30.) folgen.

Die Taxifahrer lassen die Arbeit am 6. März ab 6 Uhr ruhen, ebenfalls für 24 Stunden. Sie protestieren gegen die Pläne der Balearen-Regierung, ab Mai neue Buslinien vom Flughafen in einige Touristenorten einzurichten.

Zudem streiken die Taxifahrer bereits am Freitag, 3., sowie am 20. und 27. März und am 3. April jeweils von 7.30 bis 10.30 Uhr. Am 17. März wollen sie ihre Protestaktion von vor zwei Wochen vor der Staatskanzlei am Paseo Sagrera wiederholen.

Ostern stehen weitere Ausstände an. Gestreikt wird ab Karfreitag, 14. April, ab 14 Uhr für 24 Stunden, Samstag- und Sonntagnacht (15./16. April von 22 bis 6 Uhr), sowie am Ostersonntag ab 6 Uhr wieder einen Tag lang.