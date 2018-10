Hoteliers senkten September-Preise um bis zu 35 Prozent

Die Hoteliers auf Mallorca haben ihre Preise im abgelaufenen Monat um bis zu 35 Prozent senken müssen, um Touristen in ihre Herbergen zu locken. Dadurch schafften sie es laut den zuständigen Verbänden, eine Auslastung von 80 Prozent zu erreichen. Sie habe allerdings ungeachtet der Rabatte 3 bis 5 Prozent unter der im September 2017 gelegen. Begründet wurden die Preissenkungen mit der starken Konkurrenz von Urlauberzielen wie Griechenland, Türkei und Ägypten.

Wegen der Preissenkungen konnten deutsche und britische Tourismusunternehmen den Angaben zufolge im abgelaufenen Monat besonders hohe Gewinne einfahren. Nach der Rekordsaison des vergangenen Jahres hatten die mallorquinischen Hoteliers die Übernachtungspreise teils drastisch erhöht.

Unterdessen wurde bekannt, dass am Flughafen Son Sant Joan weiterhin mehr Menschen verkehren als in den vergangenen Jahren. Am letzten September-Wochenende handelte es sich um 460.000 Passagiere. Viele Urlauber wollen aber nicht in allzu teuren Hotels wohnen und mieten sich Ferienwohnungen.