Investmentfonds verstärkt an Mallorca-Hotels interessiert

Investmentfonds aus USA, dem arabischen Raum, England und Deutschland zeigen sich verstärkt interessiert am Erwerb von Hotel-Immobilien auf Mallorca. Allein in den vergangenen drei Jahren sind bei kleinen, mittelständischen und großen Hotelbetrieben auf der Insel mehr als 100 Kaufofferten eingegangen, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Mittwoch.

Der Grund: Es sei viel Geld am Markt, das renditeträchtig investiert werden soll. Hierbei würde die umsatzstarke Hotellerie auf Mallorca, wo der Tourismus seit 2015 ebenfalls am Boomen ist, besonders geeignet sein. Konkret erwarb im vergangenen Jahr der US-Fonds KKR die Hotelkette Intertur, hieß es in dem Bericht.

Die Preise für Hotelkäufe sind den Angaben zufolge im vergangenen Jahr um 15 Prozent gestiegen. Pro Zimmer seien je nach Kategorie und Lage 60.000 bis 120.000 Euro zu zahlen. Die Offerten beliefen sich im Schnitt auf 30 bis 50 Millionen Euro, da meist drei bis vier Hotels auf einen Schlag erworben werden. (as)