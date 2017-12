Fahrradtourismus auf Mallorca boomt weiter

Bis zu 200.000 Fahrradtouristen sollen im kommenden Jahr nach Mallorca kommen. Das meldet die Tageszeitung Ultima Hora unter Berufung auf Reise- und Sportevent-Veranstalter. Die Zahl würde ein Wachstum von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum auslaufenden Jahr bedeuten. Allein zum Radsportevent Mallorca 312 am 28. April werden knapp 10.000 Teilnehmer erwartet. Die Ultima Hora bezeichnet Mallorca für 2018 als das "Haupturlaubsziel für Radtouristen".

Am meisten profitieren Hotels an der Playa de Muro, Playa de Palma, Alcúdia, Cala Serena, Manacor und Artà davon. Die Radtouristen kommen vor allem in den Monaten Januar bis Juni auf die Insel, schreibt das Blatt weiter. Seit 2010 sei die Zahl der Radtouristen kontinuierlich gestiegen, auch Profiteams (Sky, die irische Nationalmannschaft oder Alpecin, d.Red.) kommen regelmäßig auf die Insel.

Für 2018 geht die Branche laut Ultima Hora sektorenübergreifend von einem Umsatzvolumen von 300 Millionen Euro aus. Dazu tragen in einem großen Maße auch die Profiteams bei, die jeweils mit bis zu 70 Personen anreisen. Konsultierte wurden Unternehmen wie Max Hürzeler, Bicycle Holidays und Diana Sportreisen sowie die Tourismusagentur der balearischen Landesregierung ATB.

Rund 200 Hotels seien nach Angaben des Hotelverbands FEHM mittlerweile auf Radfahrer spezialisiert heißt es weiter. In der Regel verfügten diese über spezielle Fahrradkeller und Werkstätten sowie Fitnessmöglichkeiten für Radsportler.