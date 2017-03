Mit dem Langstrecken-Airbus nach Mallorca

An Ostern und zu den Osterferien ist Mallorca besonders beliebt. Weil so viele Fans ihrer Lieblingsinsel einen Besuch abstatten wollen, legt Lufthansa-Tochter Eurowings jetzt ein paar Flüge zusätzlich auf.

Ab Köln/Bonn fliegt Eurowings zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Verbindungen am Samstag, 8. April (Start um 4.40 Uhr ab Köln/Bonn), und am Sonntag, 9. April (Start um 13.20 Uhr ab Köln/Bonn), nach Palma und zurück. Weitere zusätzliche Flüge werden am Samstag, 22. April (Start um 04.40 Uhr ab Köln/Bonn), und am Sonntag, 23. April (Start um 20.10 Uhr ab Köln/Bonn), zum Ende der Ferien aufgelegt.

Für die zusätzlichen Flüge wird ein Airbus A330 eingesetzt, der sonst Fluggäste auf dem Langstreckennetz der Eurowings befördert. Die Passagiere erwartet auf diesen Flügen die luxuriöseste Flugzeugausstattung, die eine Airline auf dieser Strecke bietet, verspricht Eurowings.



Ab Hamburg fliegt Eurowings zusätzlich am Samstag, 8. April (Start um 16.10 Uhr ab Hamburg), und zum Ende der Ferien am Samstag, 22. April (Start um 16.10 Uhr ab Hamburg und um 19.40 Uhr ab Palma de Mallorca) auf die Insel. Für die ergänzenden Flugverbindungen ab Hamburg wird ein Airbus A319 eingesetzt.