Remis für Real Mallorca, Niederlage für Atlético

Real Mallorca hat beim Auswärtsspiel am Sonntag in Elche ein Unentschieden geholt. Zwar war der Inselclub in der 37. Minute durch ein Tor von Abdón Prats in Führung gegangen, kassierte aber in der 53. Spielminute den Gegentreffer zum 1:1. Zehn Minuten vor Schluss flog Mallorcas Torschütze sogar mit einer roten Karte vom Platz, dennoch gelang es den Inselkickern, den Punkt über die Zeit zu retten.

Mallorca steht derzeit mit zehn Punkten auf Rang zwei der Tabelle der zweiten spanischen Liga, kann aber aufgrund am Sonntagabend und Montag ausstehender Spiele noch überholt werden. Das nächste Match der "Roten" steht am kommenden Sonntag, 23. September, um 12 Uhr im heimischen Son-Moix-Stadion an. Dann geht es gegen Albacete.

Drittligist Atlético Baleares kommt unterdessen weiterhin nicht in die Spur. Zuhause verloren die "Blau-Weißen" am Sonntag gegen Sabadell mit 1:2. Die Mannschaft steht nach vier Spielen auf Rang 12 der Tabelle, muss am kommenden Wochenende auswärts gegen Peralada-Girona ran.