Atlético Baleares startet mit Remis in die Saison

Mallorcas Drittligist Atlético Baleares ist mit einem Unentschieden in die Spielzeit 2018/19 gestartet. Als Gast beim Aufsteiger Castellón kam die Mannschaft von Trainer Manix Mandiola nicht über ein 1:1 hinaus.

Nach dem die Blau-Weißen aus Palma in der ersten Halbzeit kaum mit guten Spielzügen überzeugen konnten und mit 0:1 in Rückstand geraten waren, drehten sie erst in den zweiten 45 Minuten auf und kamen kurz nach Wiederanpfiff zum Ausgleichstreffer durch Canario.

Am Ende blieb es beim 1:1. Am kommenden Wochenende empfängt Atlético die Mannschaft von Alcoyano.