Turnierstart mit Tennis, Fußball und Partystimmung

Mit einer Tennis-Show wird das dritte WTA-Rasenturnier „Mallorca Open" (17. bis 24. Juni auf der Tennisanlage in Santa Ponça) eröffnet: Am Sonntag, 17. Juni, spielt Angelique Kerber, der Top-Star des Turniers, um 15 Uhr bei einer Exhibition an der Seite von Tommy Haas ein Ländermatch „Deutschland gegen Spanien.” Das spanische Duo bilden Carla Suarez-Navarro, aktuelle Nummer 23 der Welt, und Álex Corretja, im Jahr 2000 Daviscupsieger mit Spaniens Team.

Angelique Kerber, die ehemalige Nummer eins der Welt, die ihre Premiere bei den „Mallorca Open“ feiert, im Duett mit dem früheren Weltranglisten-Zweiten Tommy Haas – das wird das Hilghlight am vom Veranstalter ausgerufenen „Super Sunday”, an dem es auch für Fußballfans ein spezielles Angebot gibt: Nach der Mixeddoppel-Exhibition mit Kerber und Haas folgt ab 17 Uhr ein Public Viewing: Gemeinsames Daumendrücken mit den Tennis-Ladys und prominenten Gästen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im ersten Spiel bei der WM in Russland gegen Mexiko.

Die Fußballfans können das Spiel der Löw-Kicker auf der großen Center-Court-LED-Video-Wall und auf einer zweiten LED-Video-Wall im Pool-Bereich verfolgen. Zudem werden musikalische Überraschungen geboten.

Und: Der Aufstieg von Real Mallorca in die zweite Liga soll ebenfalls gefeiert werden.

Das genaue Programm:

13 Uhr: Kids-Clinics mit Toni Nadal, Conchita Martínez, Barbara Rittner, Tommy Haas, Álex Corretja.

14 Uhr: Real-Mallorca-Aufstiegsfeier.

14.30 Uhr: „Tim Muss” Challenge: Inselradio-Moderator Tim versucht, Angelique Kerbers Aufschlag zu retournieren.

15 Uhr: Mixeddoppel-Exhibition „Kerber & Friends”. Deutschland gegen Spanien. Angelique Kerber und Tommy Haas spielen gegen Carla Suarez-Navarro und Álex Corretja.

Zirka 16 Uhr: Nach der Exhibition gibt es eine Autogramm- und Selfie-Stunde mit den Teilnehmern am Center Court.

16.30 Uhr: Emotion-Weber-Gewinnspiel, Auslosung mit Kerber & Haas.

17 Uhr: Großes Public Viewing des ersten WM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko – zusammen mit Angelique Kerber, Tommy Haas, Álex Corretja, Toni Nadal, Barbara Rittner und internationalen Ehrengästen aus dem Profifußball.

17 Uhr: Weber-Grill-Party für alle Anwesenden.

Der Eintritt kostet 15 Euro pro Person inklusive einem Getränk und einem BBQ-Gutschein. Das Familien-Package ist für 50 Euro zu haben (zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 16, mit Getränk und BBQ-Gutschein). Tickets können ab Mittwoch, 30. Mai, auf der Homepage www.mallorcaopen.org gekauft werden.