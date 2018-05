Röglin und Rosen Bruttosieger beim MM-Frühlings-Cup

In der Urbanisation Sant Marçal in Marratxí findet die "XVII Feria Motor Retro" statt. Händler und Privatleute von Mallorca und vom Festland bieten an zirka 100 Ständen Zubehör und Ersatzteile für Oldtime-Zwei- und Vierräder an. Außerdem gibt es eine Oldtimer-Ausstellung sowie weitere interessante Präsentationen rund um alles, was zwei oder vier Räder hat.