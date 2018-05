Golfer beim MM-Frühlingscup in Alcanada auf der Runde

Der "MM-Frühlings-Cup powered by Minkner & Partner" findet an diesem Samstag auf der Anlage des Golfclubs Alcanada bei Alcúdia statt. Die mehr als 100 Teilnehmer starteten am Morgen auf die Runde. Pünktlich um 10 Uhr fiel der Startschuss. Nach einem gemeinsamen Frühstück auf der Terrasse geht es für die Golfer nun darum, Punkte zu sammeln.

Die warmen Temperaturen und die schönen Ausblicke von der Anlage sorgen für ausgelassene Stimmung. Dafür, dass der Gaumen auch während der Runde nicht zu kurz kommt, sorgt das neue Restaurant „Nou Segle 12”, das sich an der Plaça l’Orient in Capdepera befindet und sich um die Halfway-Verpflegung kümmert.

Ein echter Hingucker waren bereits am Morgen die Oldtimer vom Typ Loryc, die die Golfer am Rand der Anlage bestaunen konnten. Alcanada-Manager Kristoff Both und MM-Chefredakteur Bernd Jogalla drehten damit sogar eine Runde über den Platz, ganz umweltfreundlich und mit Elektroantrieb natürlich.

Was die Golfer so alles erwartet? Mehr als bei den meisten anderen Events dieser Art. Das wissen diejenigen, die in den vergangenen Jahren mitgemacht haben. Mit Spannung erwartet wird auch diesmal wieder die Scorekarten-Tombola. Hauptpreis ist ein Segeltörn mit dem in Palma ansässigen Unternehmen IB-Yachting. Der glückliche Gewinner kann zu dem zirka sechsstündigen Trip Gäste einladen.

Im Anschluss an die Runde geht es am Nachmittag wieder auf die Terrasse des Clubhauses, wo ein Büfett keine Wünsche offenlassen wird. Pokale gibt es bei MM-Turnieren nicht. Die erfolgreichsten Golfer erhalten stattdessen Drucke des Schweizer Künstlers Jonny Müller.

Die musikalische Leitung liegt bei Rony B. in bewährten Händen. Aufspielen wird die Gruppe Monkey Doo mit einem ungewöhnlichen, aber eingängigen Repertoire. (red)