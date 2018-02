Mandiola für Melgarejo bei Atlético Baleares

Es hatte sich schon abgezeichnet: Fußball-Drittligist Atlético Baleares trennt sich von Trainer Horacio Melgarejo. Für ihn kommt der Baske Javier "Manix" Mandiola.

Melgarejo hatte das Traineramt bei den Inselkickern erst Ende November von Armando de la Morena übernommen, konnte das Ruder aber nicht herumreißen. Seine Bilanz weist einen Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen auf. Nach der erneuten Niederlage am Sonntag in Lleida (0:1) sah man sich bei Atlético gezwungen, zu handeln. Das Team steckt im Abstiegskampf, belegt in der Tabelle Rang 18 und hat drei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16.

Der 59 Jahre alte Mandiola stammt aus der baskischen Stadt Eibar, wo er eine Institution ist. Er führte die SD Eibar in der Saison 2006/07 zum Aufstieg in die zweite Liga. Der Baske ist ein profunder Kenner der Segunda División B. Er saß in der Liga schon 370mal auf der Bank.

Zu den Trainerstationen von Mandiola gehören neben der SD Eibar unter anderem Deportivo Alavés, CD Tudelano und Burgos CF, wo der Coach in der vergangenen Saison drei Spieltage vor Schluss gehen musste.