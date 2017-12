Niederlage und Remis für Mallorcas Drittligisten

Auch nach dem Trainerwechsel kommt Atlético Baleares nicht in die Spur. Der Fußball-Drittligist verlor zu Hause gegen Cornellà 1:2. Real Mallorca spielte in Badalona 1:1.

Bei beiden Mallorca-Teams in der Staffel 3 der Liga Segunda B lief es dementsprechend nicht nach Wunsch. Immerhin bleibt Real aufgrund der bereits gesammelten Punkte souverän Tabellenführer. Atlético findet man auf Rang 16, was am Ende der Saison die Abstiegsrelegation bedeuten würde.

Horacio Melgarejo konnte in seinem zweiten Spiel als Cheftrainer von Atlético nur bedingt Einfluss nehmen. Er ist gesperrt (auch noch für die nächste Partie) und musste das Geschehen mit gebührender Entfernung verfolgen. Dem Deutsch-Kameruner Marcel Ndjeng gelang in der 20. Minute der 1:0-Führungstreffer und es sah danach aus, als sollten die Inselkicker endlich den ersten Heimsieg feiern können. Bis in der 88. Minute Enric erst zum 1:1 und dann in der Nachspielzeit zum 2:1-Auswärtssieg von Cornellà traf.

Umgekehrt war der Spielverlauf bei der Partie von Real Mallorca in Badalona. Lange Zeit sah es danach aus, dass Real die erste Niederlage der Saison kassieren würde. In der 23. Minute brachte Sergio Maestre Badalona in Führung. Die hielt bis Minute 88, dann traf Joan Sastre zum 1:1 für Real.

Ihre nächsten Auftritte haben die beiden mallorquinischen Drittliga-Clubs am Sonntag, 17. Dezember, um 12 Uhr. Real Mallorca empfängt dann im Stadion Son Moix in Palma Deportivo Aragón, Atlético Baleares tritt beim CD Ebro an.