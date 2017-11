Erstmals Boxerin aus Mallorca vor Profi-Fight

Auf ihren Fingerknöcheln hat sie die Buchstaben "PAPA" tätowiert. An diesem Samstag steht mit Farah El Bousairi erstmals eine Frau im Ring. Die Boxerin im Fliegengewicht wechselt mit ihrem Debüt-Fight vom Amateur- in den Profibereich. Ihr Trainer David Quiñonero sagt ihr eine glänzende Karriere voraus.

Die junge Frau, Jahrgang 1994, stammt aus Tetuan. Im Fitness-Studio ihres marokkanischen Onkels gelangte sie früh zum Boxsport. Bald darauf siedelte Farah El Bousairi nach Mallorca über, wo sie mit Quiñonero zu trainieren begann. Ihre erste Gegnerin bei einem Profikampf ist nun die Madrilenin Eloisa Rodríquez.

Der Boxsport hat auf Mallorca eine jahrzehntelange Tradition. Dennoch hat es im balearischen Verband bislang nie einen weiblichen Profi gegeben. Von daher ist das Interesse der Fans dieses Kampfsports an der kommenden Veranstaltung riesig.

Trainer Quiñonero sieht seinen Schützling bestens vorbereitet: "In der Verteidigung haben wir uns auf jedwede Situation eingestellt. Aber in Sachen Angriff gehen wir aufs Ganze." (as)