Atlético Baleares und Real Mallorca gewinnen

Beide mallorquinischen Drittligisten haben ihre Spiele am Sonntagmittag gewonnen. Real Mallorca brachte im heimischen Son-Moix-Stadion gegen Sagunt ein 3:2 über die Zeit, Atlético Baleares gewann bei der zweiten Mannschaft des FC Valencia mit 2:1.

Für Real Mallorca bedeutete der Sieg zumindest vorübergehend den Sprung an die Tabellenspitze. Allerdings können die Roten dort noch am Sonntagabend von Villarreal oder Elche verdrängt werden. Zehn Zähler konnten die Inselkicker in den ersten vier Spielen der Saison sammeln. Drei mal gab es einen Sieg, lediglich im Balearen-Derby gegen Atlético Baleares ein Unentschieden.

Die Blau-Weißen schieben sich durch den Sieg gegen Valencia mit nunmehr sieben Punkte auf Rang fünf der Tabelle der dritten spanischen Liga. (cze)