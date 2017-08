Zweiter Real-Sieg in der dritten Liga

Mit einem 1:0 über Peña Deportiva aus Ibiza hat sich Real Mallorca im Son-Moix-Stadion bereits sechs Punkte gesichert. Besser hätte es nicht laufen können, auch wenn die Roten Chancen vergaben. Das Siegestor fiel in der 55 Minute, nach einem Pass aus dem Zentrum von Bonilla auf Lago Junior. Real Mallorca dominierte das Spiel vor den 6000 Zuschauern über weitere Strecken, hätte aber auch noch ein besseres Ergebnis erzielen können. Vor allem in den Minuten 58 und 64 wusste Abdón aus Artà zwei Gelegenheiten nicht zu verwandeln. Alles in allem herrscht jedoch große Zufriedenheit über das erste Heimspiel der Saison, das am Freitagabend in der für Mallorca neuen dritten Liga mit einem Sieg abgeschlossen werden konnte.