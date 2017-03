Sieg: Erstes Spiel von Atlético Baleares ohne Ziege

Sieg für Atlético Baleares hat es am Sonntag im heimischen Stadion Son Malferit gehießen. Es war die erste Partei ohne Trainer Christian Ziege, der am Mittwoch seine Sachen packen musste, weil der Inselclub den Aufstieg in die zweite Liga verpasst hatte. Neuer Trainer ist bis Ende der Saison José Joaquín Moreno Verdú, genannt "Josico".

Mit 2:1 trennten sich die Weißblauen von Gegner Lleida Esportiu, damit steht der Club auf Tabellenplatz 7. Einziger Wermutstropfen: Alle drei Tore schossen Atlético-Spieler. Bis kurz vor Ende der Partei war das Spiel torlos. Der Argentinier Luciano Vecchio erziele zwei Treffer in der 79. und 83. Minute. David Prieto ballerte in Minute 86 den Ball ins eigene Tor. (cls)