Miguel Indurain schreibt auf Mallorca Autogramme

Das dürfte nicht nur die vielen Radsportler auf Mallorca interessieren: Tour-de-France-Legende Miguel Indurain schreibt am Donnerstag, 16. März, Autogramme in Palmas Einkaufszentrum Porto Pi Centro.

Vorgesehen ist, dass der fünfmalige Gewinner der Tour de France T-Shirts und Trikots seiner Fans signiert. Sicher wird auch das eine oder andere Selfie möglich sein. Los geht's um 18.30 Uhr, Ort des Geschehens ist der Stand der Six Day Series im Untergeschoss des Einkaufszentrums. Denn diese neue Bahnrad-Serie ist der Anlass für Indurains zweitägigen Besuch auf der Insel. Der 52-Jährige wurde als Botschafter für das Six Day Final engagiert, das am Freitag, 17. März, ab 19.20 Uhr in der Palma-Arena ausgetragen wird.

Der Veranstalter hat die Sechstagerennen von London, Amsterdam, Berlin und Kopenhagen zu einer Serie zusammengefasst, deren Finale jetzt in Palma stattfindet. Tickets für den Event kosten 20 Euro: sixday.com.