Video soll Balearen-Zusammengehörigkeit stärken

Mit schönen Bildern und emotionalen Zitaten will die Regionalregierung zum Balearen-Tag am 1. März das "Wir-Gefühl" der Inseln – Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera – wecken. "Wir spielen im selben Team", sagt ein Mann in katalanischer Inselmundart.

Das Video des Governs wurde am Donnerstag auf Youtube eingestellt und macht sich stark für mehr Kommunikation zwischen den Inseln und ihren Bürgern. "Es ist besser, sich die Hand zu reichen als sich den Rücken zuzukehren", heißt es an einer anderen Stelle. Neben Charaktergesichtern sind auch schöne Landschaftsaufnahmen zu sehen. (as)