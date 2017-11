Més will Mallorca-Republik im Jahre 2030

Die grün-sozialistische Regionalpartei auf Mallorca, Més, macht sich mittelfristig stark für einen eigenen Inselstaat mit vollständiger Souveränitat. Die unabhängige Republik solle im Jahre 2030 Realität sein, heißt es in einem Grundlagenpapier der Kleinpartei. Es soll am 28. Oktober auf einer Mitgliederversammlungen diskutiert werden.

Més ist derzeit Juniorpartner in der balearischen Regierungskoalition. Parteichef Biel Barceló amtiert als Vize-Ministerpräsident des Archipels sowie als balearischer Tourismus- und Innovationsminister. Die Partei stellt derzeit auch das Präsidium des Inselrates sowie den Oberbürgermeister von Palma.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Dienstag berichtete, will das Més-Präsidium mit der Diskussionsvorlage zur Halbzeit der Legislaturperiode die neue strategische Zielrichtung ausarbeiten. Die Partei habe, anders als früher, sich nicht vom sozialistischen Koalitionspartner vereinnahmen lassen, sondern Eigenprofil bewahrt heißt es in dem Papier. Es gelte, den Weg nun die Schritte hin zu einem "eigen Staat" einzuleiten. 2019 seien die Wahlen zu gewinnen, Més solle dabei zur hegemonialen Kraft innerhalb des politischen Linksspektrums aufsteigen.

In Katalonien hat sich Més zudem mit den dortigen Separatismusströmungen solidarisch erklärt. (as)