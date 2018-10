Holländischer Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Dios salve a la reina oder Good Save the Queen gilt als die wohl beste Coverband der Gruppe Queen, laut dem Rolling Stone Magazin. Sie hatten bereits Auftritte in Europa und Südamerika vor mehr als 35.000 Zuschauern. Der Bassist Roger Glover von Deep Purple bezeichnete DSR/Good save the Queen als eine der besten Coverbands überhaupt. Mit