Kirche Sant Miquel erhält Ehrentitel vom Papst

Die Kirche Sant Miquel in Palma darf sich jetzt offiziell "kleinere Basilika" nennen. Dieser Titel wurde ihr am 19. März von Papst Franziskus per Dekret verliehen. Die Ernennung wurde am Sonntag mit einer Eucharistie unter Anwesenheit von Bischof Sebastià Taltavull gefeiert.



Mit dem Titel einer "Basilica minor" werden bedeutende Kirchengebäude ausgezeichnet. Neben der Kathedrale und der Basilica de Sant Francesc in Palma sowie dem Wallfahrtsort Lluc weist die Insel damit bereits vier Kirchen dieser Art auf.



Sant Miquel ist die älteste Pfarrgemeinde der Stadt. Die Auszeichnung aus Rom habe umfangreiche historische Recherchen erfordert, hieß es aus dem Bistum.