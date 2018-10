Betrunkene Frau überfährt Paar am Paseo Marítimo

Eine betrunkene Autofahrerin hat in den frühen Morgenstunden des Sonntag am Paseo Marítimo ein Paar angefahren und verletzt. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Club de Mar. Der genaue Ablauf ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Die Fahrerin ist erst seit Kurzem im Besitz des Führerscheins. Eine Alkoholprobe der Polizei ergab, dass sie die vorgeschriebenen Höchstwerte deutlich überschritt. Da sie über keinerlei Vorstrafen verfügte, wurde auf eine Festnahme verzichtet. Die Frau muss sich nun in einem Schnellverfahren wegen Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit und Fahren unter Alkoholeinfluss vor Gericht verantworten, berichtete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus von Son Espases eingeliefert.