Opernwelt trauert um Montserrat Caballé

Die weltbekannte Sopranistin Montserrat Caballé ist tot. Die Operndiva starb am Samstag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in Barcelona. Unvergessen auf der Insel ist ihr Auftritt in der Kathedrale von Palma, wo sie 2007 mit ihrer Tochter Montserrat Marti zum 20. Jahrestag des Antidrogenprojekts Projecte Home auftrat.

Montserrat Caballé wurde am 12. April 1933 in bescheidenen Verhältnissen in Barcelona geboren. Ihre Mutter förderte ihre musikalische Ausbildung. Bereits im Alter von elf Jahren besuchte sie das Musikkonservatorium der Stadt. Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere trat sie in den bekanntesten Opernhäusern und mit den renommiertesten Orchestern der Welt auf.

Die Beerdigung findet am Montag statt.