Palma sammelt Altglas gegen Brustkrebs

Die großen rosa Behältnisse sind kaum zu übersehen: In Mallorcas Hauptstadt Palma sind am Mittwoch Glassammelcontainer aufgestellt worden, mit denen Geld für den guten Zweck gesammelt wird. Wer dort hinein Altglas einwirft, spendet damit automatisch für die Brustkrebshilfevereinigung, die vom spanischen Ex-Model Sandra Ibarra gegründet wurde. Für drei Teile Altglas kommt der Stiftung jeweils ein Euro zugute.

Die Container sind jeweils auf Spanisch und Katalanisch beklebt. "Recicla vidre per elles", also "Recycle für sie" steht dort geschrieben. Die Aktion wurde vom städtischen Entsorgungsbetrieb Emaya, der spanischen Stiftung Sandra Ibarra sowie dem Recyclingunternehmen Ecovidrio initiiert. Pink ist als Farbe Erkennungsmerkmal für Charity-Aktionen gegen Brustkrebs.

Laut einer italienischen Studie aus dem Jahr 2012 ist die Sterberate für Brustkrebs in Spanien am geringsten. Im Vergleich zu Deutschland ist sie sogar nur halb so hoch. Eine Kombination aus Vorsorge, guten Therapiemöglichkeiten und der sogenannten "Mittelmeerdiät", also vorwiegend pflanzlicher Fettzufuhr und viel Obst und Gemüse, senke laut Experten das Krebsrisiko.