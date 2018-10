Maul- und Klauenseuche grassiert in Hotel in Alcúdia

Mehr als 50 britische Kinder haben sich in einem Hotel in Alcúdia mit Maul- und Klauenseuche angesteckt. Die ersten Fälle der Virusinfektion wurden am 11. September beobachtet, am vergangenen Wochenende schien die Welle abzuebben. Die betroffenen Kinder leiden an juckenden Ausschlägen an Gliedmaßen und Aphthen im Mund.

"Wir unternehmen alles, um die Ausbreitung der Infektion einzudämmen", erklärte Vicente Giménez, Geschäftsführer des Hotel Club Mac gegenüber britischen Medien. Dazu zählen beispielsweise Desinfektionsmaßnahmen. Die Ursache für den Ausbruch der Krankheit sei noch unbekannt.

Eine der betroffenen Touristinnen beschuldigte das Hotel auf Facebook, sie nicht über die bestehende Infektion informiert zu haben. Ihre beiden Kinder hätten sich ebenfalls mit der Krankheit angesteckt.