Ab sofort 160 Parkplätze weniger in Port de Sóller

Pkw-Reisende müssen in Port de Sóller im Nordwesten der Insel ab sofort mit Einschränkungen rechnen. Am 4. Oktober beginnen die Bauarbeiten für das neue Fischereigebäude, was eine Reduzierung des Parkraumes um 80 Stellplätze mit sich bringt.

Zudem wurden am gestrigen Montag die zusätzlichen 80 Parkplätze, die aufgrund des hohen Besucheraufkommens in der Hochsaison freigegeben wurden, wieder geschlossen. Grund dafür ist der auslaufende Vertrag mit dem Betreiber, der nur für die Hochsaison abgeschlossen wurde. Für die kommenden acht Monate stehen also insgesamt 160 Parkplätze weniger zur Verfügung.

Da trotz der 160 Stellplätze am Wochenende der Parkplatz regelmäßig überfüllt war und auch Besitzer von Bootsanhängern den Stellplatz nutzen, sehen die Bewohner des Hafenbereichs diese Entscheidung kritisch. Seit Abschaffung der Tunnelmaut Ende 2017 hatte der Verkehr im Ort an Samstagen und Sonntagen stark zugenommen.