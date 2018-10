Nordwind pustet den Norden von Mallorca durch

Der Norden von Mallorca wird in diesen Tagen von Windböen mit Spitzengeschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern durchgepustet. Aus diesem Grund hat das balearische Wetteramt eine Risikowarnung der unteren Stufe Gelb ausgegeben. Die Warnung gilt für Dienstag in allen nördlichen Gemeinden, also von Pollença und Alcúdia bis nach Artà und Capdepera.

Darüber hinaus besteht eine Wetterwarnung wegen rauer See an allen Küsten Mallorcas mit Ausnahme der Südküste. Strandgänger, Wanderer und Schaulustige der hohen Wellen sollten ausreichend Sicherheitsabstand zur Brandungszone einhalten. Die Warnung wegen unruhiger See an den Küsten gilt bis einschließlich Mittwoch.

Die Nordwinde haben in der Nacht zum Dienstag die Temperatur fühlbar sinken lassen. In Palma fiel das Quecksilber auf 13 Grad. Die Höchstwerte betragen inselweit am Dienstag und Mittwoch 24 Grad, bei teils bewölktem, teils sonnigem Himmel. Aus den Wolkenfeldern kann hier und da ein leichter Schauer niedergehen.

Von Donnerstag an schwächt sich der Nordwind ab. Die Tageswerte steigen dann wieder, bei weitgehend sonnigen Abschnitten. (as)