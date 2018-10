Nach Epidemie: Inselrat setzt resistente Hasen aus

Der Inselrat von Mallorca hat auf der Insel 200 wilde autochthone Hasen ausgesetzt, die resistent gegen die hämorraghische Pneumonie sind. Diese Epidemie hatte in den letzten Jahren zahllose dieser possierlichen Tiere hingerafft, so dass es am Ende nur noch 0,29 Hasen pro Hektar gab.

Die nun freigelassenen und sich bekanntlich sehr schnell vermehrenden Hasen wurden nach genetischen Kriterien ausgewählt, um zu verhindern, dass ihre Nachkommen die Krankheit bekommen können. Die Inselrats-Aktion schützt auch die Tiere, die sich von Hasen ernähren, etwa Milane und Adler.

Die hämorraghische Pneumonie ist im Volksmund als "schneller Tod" bekannt. Sie zerstört in wenigen Tagen Leber und Lungen der Tiere. Die Inkubationszeit beträgt lediglich einen bis drei Tage. 70 Prozent der erkrankten Hasen sterben daran.