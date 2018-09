Letztes September-Wochenende: Sonnig, bis 30 Grad

Der September verabschiedet sich mit höchst sommerlichen Wärmegraden bis 30 Grad von Mallorca. Das letzte Wochenende in diesem Monat bringt strahlenden Sonnenschein und blauen Himmel, bei etwas Quellwolkenbildung am Sonntagabend und leichten Brisen aus nördlichen Richtungen. In den Nächten sinkt das Quecksilber ab auf 18 bis 15 Grad, sodass erholsamer Schlaf garantiert ist.

Die Wassertemperatur im Meer rund um Mallorca beträgt derzeit 25 bis 26 Grad. Einem Strandwochenende steht somit nichts im Wege.

Erst der Montag bringt Regenwolken, aus denen örtliche Niederschläge fallen können, prognostizierte das balearische Wetteramt. Die Temperaturen werden dann leicht nachgeben.

Bereits der Freitag zeigte sich sonnig, bei guter Fernsicht und einem wolkenlosen Himmel und Höchstwerten bis 28 Grad in Palma und im Inselnorden sowie 27 Grad an der Ostküste.