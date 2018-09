Verschwindet der Verkehr von Uferstraße in Sa Ràpita?

Der Tag, an dem die erste Linie von Sa Ràpita verkehrsberuhigt oder gar zur Fußgängerzone wird, rückt näher. Das Rathaus von Campos lässt jetzt nach Alternativen suchen.

Aktuell wurden 100.000 Euro für einen Wettbewerb bewilligt, in dem Pläne für eine neue Ortsdurchfahrt präsentiert werden sollen. Der Verkehr auf der Uferpromenade hat in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen, nicht zuletzt, weil viele einen Abstecher in den Ort mit einem Besuch des beliebten Strands Es Trenc verbinden.

Anwohner von Sa Ràpita hatten schon lange gefordert, dass mit der ersten Linie etwas geschehen solle. Jetzt kommt Bewegung in das Projekt, für das insgesamt möglicherweise drei Millionen Euro ausgegeben werden.