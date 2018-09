Versuchte Vergewaltigung: Deutscher aus Hotel abgeführt

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben im Hotel Roc Leo in Can Pastilla in Palma de Mallorca einen deutschen Touristen festgenommen. Dem 53-Jährigen wird vorgeworfen, versucht zu haben, in dem Vier-Sterne-Haus am vergangenen Dienstag gegen 13.30 Uhr eine 25-jährige Mitarbeiterin des Hotels zu vergewaltigen.

Laut einer Polizeimitteilung vom Donnerstag soll sich der Urlauber im Gang auf die Frau gestürzt und sie unter Gewalteinwirkung in sein Zimmer gebracht haben. Dann soll er versucht haben, sie zu missbrauchen. Die Hotel-Beschäftigte habe sich befreien und Hilfe rufen können. Polizisten nahmen daraufhin den Mann fest und führten ihn ab. Sie stellten fest, dass er weder unter Drogeneinfluss stand noch betrunken war.