1500 Menschen nehmen an Traubenschlacht teil

Beim traditionellen Weinfest in Binissalem im Nordwesten von Mallorca ist die traditionelle Traubenschlacht reibungslos über die Bühne gegangen. Etwa 1500 meist junge Teilnehmer bewarfen sich am Samstag auf einem extra dafür abgesteckten Areal in der Nähe des Sportzentrums mit den Früchten. Die Traubenschlacht war Teil des Vermar-Festes, das dieses Wochenende in dem Ort begangen wurde.

Binissalem ist der bekannteste Weinort Mallorcas, Dort befinden sich Weingüter wie Macià Batle und José Ferrer. Die Weinlese geht immer im September über die Bühne.