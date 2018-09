Mobilitätstag: Wenig Verkehr und freie blaue Parkzonen

Mit deutlich weniger Verkehr als üblich und vielen völlig freien blauen Parkzonen ist am Samstag in Palma de Mallorca der Haupttag der europäischen Mobilitätswoche begangen worden. Die Bezahlautomaten waren versiegelt, bis 14.30 Uhr war es streng verboten, in diesen so genannten "Ora"-Zonen das Auto abzustellen.

Einige Buslinien wie die Linien 2, 6, 10 und 24 sowie die U-Bahn zur Universität konnten gratis benutzt werden.

Mit der Aktion sollen die Menschen bewegt werden, mitunter auf das Auto zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.