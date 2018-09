Königin Letizia kommt überraschend nach Marratxí

Royaler Besuch in Mallorcas Provinz: Spaniens Königin Letizia wird am 27. September Palmas Nachbargemeinde Marratxí besuchen, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Freitag meldet.

Im Ort Pla de na Tesa wird die 46-Jährige an der Eröffnung eines Kurses im Integrativen Berufsbildungszentrum Son Llebre teilnehmen. Die Einrichtung ist das größte balearische Zentrum der Art mit Forschung und Unterkünften für Behinderte und Alzheimer-Kranke. Hier werden seit Eröffnung 2012 jährlich rund 3000 Pflegefachkräfte für diesen Bereich ausgebildet.

Laut Königshaus wird die Gattin von Felipe VI. am kommenden Donnerstag um 11.30 Uhr erwartet.