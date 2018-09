Historische Stadtmauer auf Mallorca eingestürzt

Ein vier Meter breites Teilstück der historischen Stadtmauer von Alcúdia im Norden Mallorcas ist am Montagabend eingestürzt. Es gab keine Verletzten, obwohl sich die Stelle direkt neben einem Taxistand befindet.

Ein Großteil der Trümmer stürzte laut Berichten in einen Graben am Camí de Ronda. Allerdings musste die Polizei den Bereich absperren, was beim Wochenmarkt am Dienstag zu Beeinträchtigungen führt.

Ursache für den Zwischenfall am Montagabend gegen 22 Uhr könnten die schweren Regenfälle der letzten Tage gewesen sein. Es ist nicht das erste Mal, dass in Alcúdia ein Teil der Stadtmauer abbricht. 2011 war dort bereits die Santa-Maria-Bastion eingestürzt.

Erst vor wenigen Tagen hatten Restaurierungsarbeiten an einem in der Renaissance erbauten Teilstück begonnen. Ein erster Anlauf vor einigen Jahren musste abgebrochen werden, da der beauftragte Bauträger wegen der Wirtschaftskrise Insolvenz angemeldet hatte.