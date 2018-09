Frau rammt Tankwart und flieht, dann kommt es zur kuriosen Wende

Ein kurioser Fall von Fahrerflucht hat sich am Samstag an einer Tankstelle im Gewerbegebiet Son Oms in der Nähe des Flughafens von Palma de Mallorca abgespielt. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, ist dort ein Tankwart angefahren und verletzt worden, als er eine Kundin davon abhalten wollen, zu fliehen ohne die Rechnung für die Tankfüllung zu bezahlen.

Der Mann hielt sich dabei zunächst am geöffneten Fenster des Wagens fest. Er gab zu Protokoll, die Fahrerin habe dann Gas gegeben und versucht, ihn durch Zick-Zack-Bewegungen "abzuschütteln". Als sie auf die Hauptstraße abbiegen wollte, habe er sich fallen lassen und die Frau habe sich aus dem Staub gemacht.

Am Nachmittag dann nahm der Fall eine kuriose Wende, als die Kundin zur Tankstelle zurückkehrte und ihre Rechnung begleichen wollten. Die Angestellten riefen sofort die Polizei und hielten die Frau fest. In ihrer Aussage gab sie an, sie habe den Tankwart nicht verletzten wollen, sie habe Angst gehabt, als er sich an ihrem Fenster festhielt. Gegen Auflagen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Tankstellenmitarbeiter erlitt Prellungen, Schürfwunden und muss eine Halskrause tragen. Gegenüber einem Reporter von Ultima Hora sagte er, er habe Schmerzen am ganzen Körper.

Das Gewerbegebiet Son Oms ist vielen Mallorca-Urlaubern ein Begriff. Etliche Mietwagenfirmen haben dort ihren Sitz, die Tankstelle wird häufig genutzt, um den Leihwagen vor der Rückgabe zu befüllen.