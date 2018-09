Mit Geländewagen über dem Abgrund

Spektakulärer Unfall mit einem Geländewagen bei Andratx im Südwesten Mallorcas. Das Fahrzeug drohte am Donnerstagmittag in die Tiefe zu stürzen.

Eine 80-jährige Frau am Steuer war am Donnerstagmittag in der Nähe des Friedhofs von der Straße abgekommen und hatte die Mauer am Fahrbahnrand durchbrochen. Kurz vor dem endgültigen Absturz blieb das Auto jedoch hängen.

Die drei betagten Insassen konnten von der Feuerwehr befreit werden und wurden zu einer ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.