Deutscher belästigt und ohrfeigt Frau an Playa de Palma

Um 2.15 Uhr in einem der Bier- und Tanzlokale an der Playa de Palma war für einen deutschen Urlauber in der Nacht zum Mittwoch die Party auf Mallorca schlagartig zu Ende. Der 25-Jährige hatte zuvor eine junge Frau sexuell belästigt. Er soll ihr an Brüste und Gesäß gefasst haben. Als sich die Frau darüber empörte, schlug er ihr so heftig ins Gesicht, dass die 19-Jährige zu Boden stürzte.

Das Sicherheitspersonal des Lokals hielt den Mann daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Deutsche muss sich nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung verantworten. Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora online berichtete, war der Mann schon einmal wegen ungebührlichen Benehmens aus dem Lokal verwiesen worden.