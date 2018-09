Palmas Stadtstrände sind wieder geschlossen

Erneuter Regenfall, erneute Sperrung. Palmas Stadtstrände Can Pere Antoni und der benachbarte Ciutat Jardí sind seit Dienstagmorgen wieder dicht. Die heftigen Regenfälle am Montagabend führten laut Rathaus von Palma zu einem Abfluss von Mischwasser (Regen und Abwasser) in der Treibstation Baluard im Wildbach Gros.

Beide Strände bleiben vorsorglich für das Baden gesperrt, bis die Gemeinde die Ergebnisse der Analysen der in dem Gebiet entnommenen Wasserproben vorliegen hat.

Seit der ersten Schließung dieser Strände Anfang August, als eine Abwasserleitung zur Kläranlage Coll den Rabassa ausgefallen war, hat der Stadtrat sie fünfmal geschlossen, die letzten viermal wegen starker Regenfälle. (dise)