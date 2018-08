Abwasser dringt in Port d'Andratx aus dem Boden

In Port d'Andratx ist am Mittwoch Abwasser in größeren Mengen aus dem Boden gedrungen. An der Sant-Carles-Straße in der Nähe von La Mola waberte ein übelriechender Gestank in der Luft. Die Ortspolizei von Andratx musste dort vorstellig werden.

Unter Berufung auf Anwohner meldete Ultima Hora, dass es sich dabei nicht um ein einmaliges Problem handele. Bereits in der Vergangenheit sei in und nahe Port d'Andratx immer wieder Abwasser zu Tage getreten.